Ünal Aysal: Avrupa Süper Ligi için Galatasaray'ın vizyonu yeter!

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DEDİĞİM OLDU, DAĞILDILAR

GALATASARAY'IN VİZYONU YETER

"Eğer Avrupa Süper Ligi organizasyonuna Türkiye'den bir takım katılacaksa bu net olarak Galatasaray'dır. Sporda ülkemizin dünyada en büyük markası Galatasaray'dır. Avrupa'da kupası olan, ülkenin tek dört yıldızlı takımı olması bile bunun için yeterli bir sebeptir. Ayrıca vizyonu itibariyle Türkiye ayağında Galatasaray bu formata en uygun camiadır." (Sözcu)