Ünal Aysal: Avrupa Süper Ligi için Galatasaray'ın vizyonu yeter!

Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal, Avrupa Süper Ligi hakkında görüşlerini dile getirdi.

20 Nisan 2021 Salı - 11:05
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Avrupa Süper Ligi fikrininin Türkiye'deki en büyük savunucusu Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal, Sözcü Gazetesi'ne konuştu. İlk kez 2013'te dile getirdiği düşüncenin nedenlerini anlatan Ünal Aysal şunları söyledi:
 
"Bu, büyük bir ihtiyaçtı. Aslında geç kalındı. Yeni ve adaletli bir düzen şarttı. UEFA saygınlığını ve güvenirliliğini yaşanan skandallardan yitirdi. Kara para aklama iddiaları falan anlamsız ve karşılığı olmayan bir suçlama…
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DEDİĞİM OLDU, DAĞILDILAR
 
"Bunu Avrupa'da ilk defa ifade eden benim. Juventus Başkanı Agnelli ile 2013 yılında BBC'de katıldığımız açık oturumda söylemiştim. O dönemde UEFA'nın gelir dağılımı içindeki haksızlıklardan bahsettim. Mesela Juventus ile aynı başarıyı kazanmıştık onlar bizden 4 kat fazla kazanıyordu. 'Düzeltilmesi gerekir' demiştim. Dediğim gibi oldu, sonunda organizasyon dağıldı. O dönemde 'Avrupa Ligi'ni kurmak zorundayız ve kuracağız' dedim. Bunu söylememin hemen ertesi günü Almanya'dan çok büyük tepki geldi. Rummenigge ve Beckenbauer, Şampiyonlar Ligi dışında bir lige ihtiyaçları olmadığını söylemişlerdi."
 
GALATASARAY'IN VİZYONU YETER
 
"Eğer Avrupa Süper Ligi organizasyonuna Türkiye'den bir takım katılacaksa bu net olarak Galatasaray'dır. Sporda ülkemizin dünyada en büyük markası Galatasaray'dır. Avrupa'da kupası olan, ülkenin tek dört yıldızlı takımı olması bile bunun için yeterli bir sebeptir. Ayrıca vizyonu itibariyle Türkiye ayağında Galatasaray bu formata en uygun camiadır." (Sözcu)

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Etiketler: ünal aysal galatasaray avrupa süper ligi
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