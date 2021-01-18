Ünal Karaman Göztepe'ye doğru...

İlhan Palut'tan sonra yeni hoca arayışlarına devam eden Göztepe, Ünal Karaman'la görüşüyor.

18 Ocak 2021 Pazartesi - 12:34
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Süper Lig'de teknik direktör arayışlarını sürdüren Göztepe'de Ünal Karaman ismi ön plana çıktı. Önceki hafta 1-0 kaybedilen Fraport-Tav Antalyaspor maçının ardından İlhan Palut'la yollarını ayırıp henüz yeni çalıştırıcısını belirlemeyen Göz-Göz'de, yönetimin takım planlaması ve bütçe konusunda Ünal Karaman'la bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
 
Başkan Mehmet Sepil'in deneyimli teknik adamda karar kıldığı ve Ünal Karaman'ın bu hafta içinde kurmaylara kesin cevabını vereceği kaydedildi. Son olarak geçen sezon Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'u çalıştıran Karaman'ın yarın oynanacak Gençlerbirliği maçını da tribünden izleyebileceği kaydedildi. Göz-Göz'ün Ünal Karaman'ın olmaması halinde Tolunay Kafkas, Bülent Korkmaz ve İbrahim Üzülmez gibi alternatif hocalara yöneleceği de kaydedildi. 
 
DIABATE TAMAM
 
Transfer çalışmalarını da sürdüren Göztepe, Trabzonsporlu kanat oyuncusu Fousseni Diabate transferi için kulübüyle her konuda anlaştı. Diabate'nin İzmir'e gelip sözleşme imzaladıktan sonra takıma katılacağı vurgulandı. Yunanistan'ın Paok takımında top koşturan Nijeryalı orta saha Anderson Esiti ve Stoke City'de forma giyen kanat Tom Ince transferlerinde de sona gelen İzmir ekibinin Gençlerbirliği maçının ardından imzaları art arda attıracağı vurgulandı. Trabzonspor'a sezon başında Fransız temsilcisi Amiens SC'den transfer olan Malili Diabate, bordo-mavili formayı toplam 7 resmi maçta giydi. Sahada 247 dakika kalan 25 yaşındaki oyuncu skora katkı koyamadı. 
 
RAKİP GENÇLERBİRLİĞİ 
 
Süper Lig'de geçen cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 yenerek rahat bir nefes alan Göztepe yarın evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Sarı-kırmızılıları sahaya antrenör Yasin Güleryüz çıkaracak. Göztepe'de yeni tip koronavirüs testi pozitif olan bir oyuncunun karantinası sürerken, Alpaslan Öztürk'ün sakatlığı da devam ediyor. Bu maç öncesi sarı-kırmızılı ekibin 22 puanı bulunurken, son 2 maçında puan elde edemeyen Gençlerbirliği ise 19 puanla 17'nci durumda yer alıyor.
 

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Etiketler: göztepe ünal karaman
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