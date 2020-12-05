Union Berlin'de Max Kruse talihsizliği

Union Berlin formasıyla 6 gol 5 asist yapan Max Kruse sakatlandı.

05 Aralık 2020 Cumartesi - 12:16
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Bundesliga'da Hertha Berlin ile Union Berlin arasında oynanan müsabakada Max Kruse sakatlandı.
 
SAĞ DİZİNDEN SAKATLANDI
 
Union Berlin'in 3-1 mağlup olduğu maçta Max Kruse sakatlandı. Alman basını Kruse'nin durumunun ciddi olabileceğini yazarken, son kontrollerin aradından netlik kazanacak. Sağ dizinden sakatlanan ve durumu ciddi olarak gözlemlenen Max Kruse hafta sonu detaylı kontrollerden geçecek.
 
Hertha Berlin'in sahadan 3-1 galip ayrıldığı maçta Piatek 2, Pekarik 1 gol attı.
 
6 GOL 5 ASİST
 
Max Kruse bu sezon Union Berlin formasıyla ligde 10 maçta 6 gol attı ve 5 asist yaptı.
 

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Etiketler: kruse union berlin
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