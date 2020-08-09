Ünlü spor spikeri Emre Gönlüşen hayatını kaybetti

Uzun süredir kanserle mücadele eden spor spikeri Emre Gönlüşen hayatını kaybetti

09 Ağustos 2020 Pazar - 17:52 | Son Güncelleme : 09 08 2020 - 18:06
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Ünlü spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatını kaybetti. 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde yaklaşık 3 aydır kanser olduğunu açıklayan ünlü spikerin ölümü sevenlerini şoke etti. 
 
EMRE GÖNLÜŞEN HAYATINI KAYBETTİ! 
 
Kariyerinde kurgu, montaj, haber spikerliği ve komedi gibi çeşitli programlar yapan, ardından spor spikerliğine ve yorumculuğuna soyunan Emre Gönlüşen, 4 Nisan 2019'da sosyal medya hesabından kansere yakalandığını açıkladı. Yaklaşık 3 ay önce hasta olduğunu öğrenen Gönlüşen, tedavi süreci hakkında sevenlerine Twitter üzerinden bilgi vermişti. Ünlü spor spikeri hayatını kaybetti.
 
Emre Gönlüşen önceki aylarda yaptığı paylaşımda, "Kanseri yenip şampiyonluğumu ilan ettim derken Var’dan döndü ama seri penaltılarla alacağım maçı" ifadelerini kullanmıştı.
 
Güntekin Onay'dan paylaşım
 
Güntekin Onay sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Emre Gönlüşen’i maalesef kaybettik. Harika bir insandı. Nazik, kültürlü, iyi kalpliydi. Harika bir babaydı. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çok acı, çok. Nurlar içinde yatsın. Canım kardeşim benim." ifadelerini kullandı.
 
beIN Sports Program Müdürü  Murat Caner ise şunları söyledi; "Emre Gönlüşen çalışmayı seven, hayatı seven ve tüm zorluklara rağmen tutunabileceği anı yakalayabilen harika bir insandı. Ailesine aşık bir aile babası. Sabahlara kadar konuşurduk. Müzisyendi. O çalar, söyler, ben dinlerdim."
 
 
EMRE GÖNLÜŞEN KİMDİR?
 
Emre Gönlüşen, 22 Ekim 1978 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Adana Şehir Tiyatrosu Konservatuvarı'nda iki sene kadar diksiyon eğitimi alan Emre Gönlüşen, taraftarı olduğu Adanaspor maçlarını seslendirme ümidiyle, bölgesel yayıncı kuruluşun kapısını çalmıştır.
 
Onay aldıktan sonra her gün seslendirme için kanalın yolunu tutan Emre Gönlüşen, böylece televizyon dünyasının içine girmiştir. Bir süre sonra kanalda tam zamanlı işe giren Emre Gönlüşen, kurgu, montaj, haber spikerliği ve müzik-komedi gibi çeşitli programlar yapmıştır.
 
Emre Gönlüşen TV8 D Spor, Telesport, NTV Spor ve Bein Sports'da çalıştı. Kariyerinde kurgu, montaj, haber spikerliği ve komedi gibi çeşitli programlar yapan, ardından spor spikerliğine ve yorumculuğuna soyunan Emre Gönlüşen, 4 Nisan 2019'da sosyal medya hesabından kansere yakalandığını açıklamıştı. 
 

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