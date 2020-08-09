Ünlü spor spikeri Emre Gönlüşen hayatını kaybetti

EMRE GÖNLÜŞEN HAYATINI KAYBETTİ!

Emre Gönlüşen önceki aylarda yaptığı paylaşımda, "Kanseri yenip şampiyonluğumu ilan ettim derken Var’dan döndü ama seri penaltılarla alacağım maçı" ifadelerini kullanmıştı.

Güntekin Onay'dan paylaşım

Güntekin Onay sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Emre Gönlüşen’i maalesef kaybettik. Harika bir insandı. Nazik, kültürlü, iyi kalpliydi. Harika bir babaydı. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çok acı, çok. Nurlar içinde yatsın. Canım kardeşim benim." ifadelerini kullandı.

beIN Sports Program Müdürü Murat Caner ise şunları söyledi; "Emre Gönlüşen çalışmayı seven, hayatı seven ve tüm zorluklara rağmen tutunabileceği anı yakalayabilen harika bir insandı. Ailesine aşık bir aile babası. Sabahlara kadar konuşurduk. Müzisyendi. O çalar, söyler, ben dinlerdim."