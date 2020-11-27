Ünlü teknik adam Yılmaz Vural yoğun bakıma kaldırıldı

FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Bu arada Fenerbahçe Kulübü de, Yılmaz Vural için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Mesajda şu ifadeler yer aldı;

"Sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Teknik Direktör Yılmaz Vural’a acil şifalar diliyor, en kısa sürede iyi haberlerini duymayı temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Yılmaz Vural."