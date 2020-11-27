Ünlü teknik adam Yılmaz Vural yoğun bakıma kaldırıldı

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural'ın yoğun bakıma kaldırıldığı ortaya çıktı.

27 Kasım 2020 Cuma - 12:38 | Son Güncelleme : 27 11 2020 - 13:26
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Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Vural'ın sağlık durumunun kötü olduğu ve yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.Özel bir hastanede 2 gündür yoğun bakıma alındığı ve entübe edildiği bilgisine ulaşılırken, 67 yaşındaki futbol adamı daha önce de Akhisarspor'u çalıştırırken koronavirüse yakalanmış ve devamındaki tedavi sürecinin ardından testleri negatife dönmesiyle sağlığına kavuşmuştu. Doktorların yakından ilgilendiği Vural'ın durumu ile ilgili açıklama yapılıp yapılmayacağı merak edilirken ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor. 
 
FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
 
Bu arada Fenerbahçe Kulübü de, Yılmaz Vural için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Mesajda şu ifadeler yer aldı;
"Sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Teknik Direktör Yılmaz Vural’a acil şifalar diliyor, en kısa sürede iyi haberlerini duymayı temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Yılmaz Vural."
 
 
 

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Etiketler: yılmaz vural Yılmaz Vural yoğun bakımda
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