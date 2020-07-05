Ünlü tenisçi Rafael Nadal, Göcek'te kaza yaptı!

Tarihin en fazla grand slam kazanan 2. tenisçisi Rafael Nadal, tatil için geldiği Göcek'te yatı ile kayalıklara çarptı.

05 Temmuz 2020 Pazar - 15:39 | Son Güncelleme : 05 07 2020 - 15:42
İLGİLİ HABERLER
Khabib Nurmagomedov'un acı günü Djokovic'in testi pozitif çıktı Milli Sporcu Belgesi ile ilgili yeni düzenleme! Yok artık! Mike Tyson 18 milyon doları reddetti Conor McGregor emekliliğini duyurdu

 
Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Göcek'e tatile gelen ünlü tenisçi Rafael Nadal'ın yatı, kayalıklara çarptı. Uzun uğraşın ardından kayalıklardan uzaklaştırılan tekne, aynı yerde demir attı. Yapılan incelemelerde yatta seyahati engelleyecek bir hasar olmadığı tespit edildi.
 
38.5 MİLYON TL'LİK LÜKS YAT, KAYALIKLARA ÇAPRTI
 
Dünyanın en önemli tenis sporcularından Rafael Nadal, 38.5 milyon TL'lik 'White' adlı süper lüks motoryatıyla çıktığı turda, İspanya'nın Mallarco Adası'ndan Fethiye'nin Göcek Mahallesi'ne geldi. Nadal'ın yatı, Sıralıbük Koyu'nda dün saat 16.30 sıralarında kayalıklara çarptı.
 
İki saatlik uğraş sonrasında çarptığı kayalıklardan uzaklaştırılan tekne, aynı mevkide demir attı. Teknede hasar tespit çalışması yapıldığı, seyahati engelleyecek bir durum olmadığı öğrenildi.
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: nadal tenis türkiye
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
<div> Kırmızı kart gören Feghouli'ye büyük tepki! Terim çıldırdı...</div> <div>  </div>
Kırmızı kart gören Feghouli'ye büyük tepki! Terim çıldırdı...
 
Fatih Terim ilk 11'ini belirledi! İşte yıkım planı...Fatih Terim ilk 11'ini belirledi! İşte yıkım planı... Diletta Leotta sahalara geri döndü! Maça damga vurdu!Diletta Leotta sahalara geri döndü! Maça damga vurdu! Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı!Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.