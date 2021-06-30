Uruguay'ı son çeyrekte geçtik rakibimiz Çekya!

30 Haziran 2021 Çarşamba - 8:07
Kanada'nın Victoria kentinde TSİ 05.35'te başlayan karşılaşmaya iyi başlayan 12 Dev Adam, ilk çeyreği 27-22, devreyi ise 43-37 önde tamamladı.
Üçüncü periyodu 63-61 geride kapatan A Millilerimiz, maçı son çeyrekte koparmayı başararak sahadan 95-86'lık galibiyetle ayrıldı. A Milli Takımımız, elemelerde Uruguay
ve Çekya ile B Grubu'nda yer alıyor. A Grubu'nda ise ev sahibi Kanada
'nın yanı sıra Yunanistan
ve Çin bulunuyor. Gruplarını ilk 2'de tamamlayan takımlar, çapraz eşleşme usulüyle yarı finalde karşılaşacak.
Yarı final müsabakalarında rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını finale yazdıracak. Final maçını kazanan takım, Tokyo
'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etme hakkı kazanacak. FIBA
Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde grup maçları, 1 Temmuz
'da tamamlanacak. Yarı final maçı 3 Temmuz, final ise 4 Temmuz'da yapılacak.