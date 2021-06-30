Uruguay'ı son çeyrekte geçtik rakibimiz Çekya!

Cedi Osman'ın 27 sayı atarak şov yaptığı karşılaşmada Türkiye Uruguay'ı 95-86'lık skorla yenmeyi başardı.

30 Haziran 2021 Çarşamba - 8:07
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Beko'dan bir transfer daha Basketbolda A Milli Takımımızın kadrosu belli oldu Antetokounmpo'nun 25 sayı attı Buck seriyi eşitledi Zeljko Obradovic, Partizan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe Nando de Colo ile 1 yıl daha...

Kanada'nın Victoria kentinde TSİ 05.35'te başlayan karşılaşmaya iyi başlayan 12 Dev Adam, ilk çeyreği 27-22, devreyi ise 43-37 önde tamamladı.
 
Üçüncü periyodu 63-61 geride kapatan A Millilerimiz, maçı son çeyrekte koparmayı başararak sahadan 95-86'lık galibiyetle ayrıldı. A Milli Takımımız, elemelerde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alıyor. A Grubu'nda ise ev sahibi Kanada'nın yanı sıra Yunanistan ve Çin bulunuyor. Gruplarını ilk 2'de tamamlayan takımlar, çapraz eşleşme usulüyle yarı finalde karşılaşacak.

Yarı final müsabakalarında rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını finale yazdıracak. Final maçını kazanan takım, Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etme hakkı kazanacak. FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde grup maçları, 1 Temmuz'da tamamlanacak. Yarı final maçı 3 Temmuz, final ise 4 Temmuz'da yapılacak.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: türkiye uruguay
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
İlkay Gündoğan onay verdi! Milli yıldız 60 milyon euro'ya M.City'e... İlkay Gündoğan onay verdi! Milli yıldız 60 milyon euro'ya M.City'e...
Flaş Sörloth gelişmesi! 23 milyon euro'luk transfer gerçekleşince...Flaş Sörloth gelişmesi! 23 milyon euro'luk transfer gerçekleşince... Hoca gelmedi ama yeni transferler geliyor! Serdar Dursun ve Caulker'dan sonra Fenerbahçe'ye dev forvetHoca gelmedi ama yeni transferler geliyor! Serdar Dursun ve Caulker'dan sonra Fenerbahçe'ye dev forvet Canlı yayında Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı! 'Yanlış buluyorum ama...'Canlı yayında Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı! 'Yanlış buluyorum ama...'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.