Üst üste 2 haftada gol attı yeni sözleşmeyi kaptı

Önce Trabzonspor ardından Konyaspor maçlarında attığı gollerle takımına 4 puan kazandıran Emre Akbaba ile yeni sözleşme yapılıyor.

30 Nisan 2021 Cuma - 8:39
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Sezon sonunda kontratı bitecek Emre Akbaba attığı iki kritik golle küllerinden doğdu.
 
Trabzonspor'a 90+6'da gol atıp 1 puanı getiren tecrübeli orta saha, Konyaspor filelerini 87'de sarsarak 3 puanı kazandırdı. Kritik anlarda attığı gollerle Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında tutan Emre Akbaba ödülünü almaya hazırlanıyor.
 
Fatih Terim'in, ''Talihsiz iki ayak kırığı sakatlığı geçirdi. Oradan dönmek kolay değil. Kazanmamız lazım. Gol bölgelerinde olan, gole yakın olan, gol kovalayan bir oyuncu'' dediği Emre Akbaba'nın takımda kalması yönünde karar verdiği öğrenildi.
 
17.5 MİLYONDAN 7.5 MİLYONA İNİYOR
 
Sarı-kırmızılı kulübe 2018'de 4 milyon euro'ya dahil olan 28 yaşındaki futbolcu sezon başına 1 milyon 750 bin euro'dan 3 yıllık kontrat yapmıştı. Emre'nin takımda kalma adına büyük indirim yapmayı kabul ettiği öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun yıllık 7.5 milyon TL civarında bir miktarı kabul ettiği kaydedildi. Sürenin 2+1 yıllık olması bekleniyor.
 
Bu sezon 4 gol, 2 asistle Aslan'a katkı sağlayan yıldız oyuncu, yeni sezonda ilk 11'de daha fazla süre alacak.
 
Fiziksel olarak güçlenmeye ve eski fit görüntüsüne kavuşmaya başlayan Emre Akbaba, Trabzon ve Konyaspor'a aynı yerden aynı kaleye gol atarak takipçiliğini konuşturdu. (Sabah)

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Etiketler: emre akbaba galatasaray
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