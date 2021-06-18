Uzun atlamada olimpiyat madalyalı Luvo Manyonga'ya 4 yıl men cezası verildi

Erkekler uzun atlamada olimpiyat madalyalı Güney Afrikalı atlet Luvo Manyonga, doping testlerini kaçırdığı gerekçesiyle 4 yıl spordan men cezası aldı.

18 Haziran 2021 Cuma - 20:41 | Son Güncelleme : 18 06 2021 - 20:43
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teşekkürler çocuklar Finalde Fransa'yı yenen Makaralı Yay Erkek Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, madalya alan cimnastikçileri kabul etti Kemer Country Club Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları birinci ayak müsabakaları tamamlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayşe Begüm Onbaşı için tebrik

Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamaya göre, bir yıl içinde bulunabilirlik bildirimi kuralını 3 kez ihlal ettiği için ocak ayında yarışmalardan geçici şekilde men edilen Manyonga, 23 Aralık 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 4 yıl atletizm faaliyetlerine katılamayacak.

Uzun atlama kategorisinde 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda gümüş, Londra'daki 2017 Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 30 yaşındaki Manyonga, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın da favori atletleri arasında gösteriliyordu.

Güney Afrikalı atlet, 2012'de ise yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle spordan 18 ay men cezası almıştı.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) bulunabilirlik bildirimi kuralı doğrultusunda, sporcuların doping kontrolü için güncel bilgileri sağlamaları ve çağrıldıkları takdirde test için hazır bulunmaları gerekiyor.

 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Erkekler uzun atlama Luvo Manyonga doping testleri spordan men cezası
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Şenol Güneş hakkında şok eden analiz! 2 yıldır ortalarda gözükmeyen oyuncuya bel bağladı Şenol Güneş hakkında şok eden analiz! 2 yıldır ortalarda gözükmeyen oyuncuya bel bağladı
Galatasaray transferde durmuyor! Alpaslan, Aytaç, Emre ve Ömer'den sonra 5.imzaGalatasaray transferde durmuyor! Alpaslan, Aytaç, Emre ve Ömer'den sonra 5.imza Son dakika! Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine dünyaca ünlü 3 teknik direktörSon dakika! Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine dünyaca ünlü 3 teknik direktör Loris Karius fena yakalandı! Fotoğraflar sızınca açıklama yapmak zorunda kaldı...Loris Karius fena yakalandı! Fotoğraflar sızınca açıklama yapmak zorunda kaldı...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.