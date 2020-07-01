Valencia - Athletic Bilbao karşılaşmasında Canlı Bahis heyecanı Misli.com'da!

Eibar ve Villarreal deplasmanlarında kaybeden Valencia, Avrupa biletinden uzaklaşmaya başladı. Kötü sonuçlar sonrası Albert Celades'in de görevine son verildi.Real Sociedad'ın oldukça formsuz olması işlerine gelebilirdi ancak pazar günü kaybettikleri Villarreal salgın arasından müthiş bir şekilde döndü ve 6 numarayı ele geçirdi...Son 6 maça girerken kritik önemi olan Athletic Bilbao karşısında sakat olan sol bek Jose Gaya'yı kullanamayacaklar. Celades'in yerine sezon sonuna kadar takımı yönetecek olan Voro Gonzalez'in o bölgeye Jaume Costa'yı monte etmesi bekleniyor. Sakatlığını tamamen atlatan Francis Coquelin'in de ilk 11'e dönmesi şaşırtıcı olmaz.

Athletic Bilbao ise Barcelona yenilgisini Mallorca galibiyetiyle telafi etti ve önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında yer alabilmek için çırpınıyorlar.TD Gaizka Garitano'nun takımında önemli bir eksik yok, hücumun en ilerisinde Inaki Williams yer alacak. Kanatlarda ise Iker Muniain ile Raul Garcia'yı izleyebiliriz...Mallorca zaferinin mimarlarından Oihan Sancet, takımın merkezinde yer almaya devam edecektir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Valencia'nın ligde oynadığı son 6 maçın 5'i "2.5 ALT" bitti.

- İki takım arasında oynanan son 6 maçta Athletic Bilbao galibiyeti bulunmuyor. (2 beraberlik - 4 Valencia galibiyeti)

- Athletic Bilbao deplasmanda oynadığı son 9 lig maçının sadece 1'ini kazanabildi. (4 beraberlik - 4 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu La Liga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Valencia kazanır" oldu!%29'luk kesim Celades'in ayrılığı sonrası ev sahibinin kendine geleceğini düşünüyor...%10'luk kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına koymuş ve her iki takımdan da gol bekliyor.

BERKUK ÜNYAY’IN YORUMU

Valencia'da özellikle ofansif futbolcuların formsuzluğu takımın genel performansını da etkiliyor. Kevin Gameiro aradan sonra lige iyi başlamadı. Bir diğer forvet Maxi Gomez'in de pandemiden sonra henüz golü bulunmuyor. Ancak bu maç Valencia adına bir şans olabilir. Çünkü deplasmanlarda sadece 2 galibiyeti bulunan Bilbao ile karşılaşacak. Valencia zorlansa da kazanmaya yakın.