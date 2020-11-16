Valencia'dan sonra bir şok daha

Hollanda U21 Milli Takımı’nda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu kadrodan çıkartıldı.

16 Kasım 2020 Pazartesi - 13:34
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Fenerbahçe'de beklentilerin yüksek olduğu isimlerin başında gelen Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber geldi. Genç futbolcu Hollanda U21 Milli Takımı’nda sakatlandı ve kadrodan çıkartıldı.
 
Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 21 yaşındaki futbolcu sakatlandığı için 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak Portekiz maçınının kadrosundan çıkartıldı. Teknik direktör Erwin van de Looi başka bir oyuncuyu kadroya çağırmayacaklarını belirterek 21 kişilik kadrosu ile Portekiz'e gitme kararı aldı.
 
Son durumu Türkiye'de netlik kazanacak
 
Ferdi Kadıoğlu'nun son durumunun ne olduğu bilinmezken Türkiye'ye döndükten sonra Fenerbahçe doktorlarının da kontrolü sonrası Gençlerbirliği maçı kadrosunda olup olmayacağı netleşecek.
 

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Etiketler: ferdi kadıoğlu sakatlık
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