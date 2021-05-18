Valere Germain bombası! Bedavaya...

Marsilya ile sözleşmesi sona eren Fransız golcü Valere Germain adım adım Galatasaray'a...

18 Mayıs 2021 Salı - 8:37
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Falcao'dan umudunu kesen ve Mohamed'i alternatifsiz bırakmak istemeyen G.Saray, ilk teklifini Marsilya'dan Valere Germain'e yaptı. Fransız ekibiyle sözleşmesini uzatmayan ve serbest kalacak Germain ile birçok kulüp ilgileniyor. 31 yaşındaki Fransız, bu sezon 32 maçta 3 gol,1 asistle oynadı.

Bu arada Galatasaray'da bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında yeni seçim tarihinin 5-12 Haziran olarak açıklanması bekleniyor. Teknik direktör Fatih Terim ve 12 oyuncunun sözleşmeleri ise 31 Mayıs'ta sona eriyor. Başkan adayları dün 'Terim' çatısı altında birleşti.

Burak Elmas, yönetime yazdığı mektupta, seçimlere kadar takımın yapılanmasıyla ilgili kararların Fatih Terim tarafından alınması gerektiğini vurguladı. Eşref Hamamcıoğlu ortak deklarasyon çağrısı yaparken, Metin Öztürk, "Diğer başkan adaylarının da Fatih Hocamız'la ilgili, bizimle aynı sağduyuya sahip olmaları mutluluk verici" dedi. Başkan Mustafa Cengiz'in ise Terim'le İstanbul'da yüz yüze bir görüşme yapacağı öğrenildi. (Sabah)
 

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Etiketler: germain
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