Valere Germain Galatasaray'ın teklifini reddetti

Marsilya'dan ayrılması kesinleşen tecrübeli golcü Valere Germain, Galatasaray'ın transfer teklifini reddetti.

13 Mayıs 2021 Perşembe - 11:47
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya ile olan sözleşmesinin bitmesiyle yaz aylarında takımdan ayrılmaya hazırlanan Valere Germain'in Türkiye'den bir teklif aldığı açıklandı. Fransız forvetin Galatasaray'dan aldığı teklifi reddettiği aktarıldı.
 
Score.fr'nin haberine göre Marsilya'nın 31 yaşındaki forveti, Çin'den gelen büyük bir teklifin yanı sıra Galatasaray'ın da ekonomik anlamda cazip önerisini reddetti. Oyuncunun Fransa'dan ayrılması durumunda İspanya veya İtalya'da bir takımın formasını giymek istediği belirtiliyor.
 
Yaptığı açıklamada Germain, "Harika bir yaşam deneyimi adına yurt dışına transfer olmayı umuyorum. Yeni bir ligi tanımanın benim ve ailem için ilginç olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
 
2017'de 8 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında Monaco'dan Marsilya'ya transfer olan Germain, bu sezon takımıyla çıktığı toplam 32 karşılaşmada sadece 3 gol, 1 asistlik katkı sağlayabildi. 

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Etiketler: Valere Germain galatasaray
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