Van Aanholt'tan sonra Suat Serdar da Galatasaray'ı takibe aldı

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da Suat Serdar heyecanı yaşanıyor.

30 Nisan 2021 Cuma - 15:33 | Son Güncelleme : 30 04 2021 - 15:42
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Bir süredir orta saha mevkisi için arayışlarına devam eden Galatasaray, Schalke 04 forması giyen Suat Serdar'ı gündemine almıştı. Sarı-kırmızılı takımın transfer hedefinde bulunan 24 yaşındaki oyuncudan flaş bir hamle geldi.


Gurbetçi yıldız, sosyal medya hesabından Galatasaray Kulübü'nü takibe aldı. Suat Serdar'ın bu hareketi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırırken transfer iddilarını güçlendirdi.


Bundan önce Aytaç Kara ve Van Aanholt'un işini bitirdiği iddia edilen Galatasaray'ın Suat Serdar'a da imza attıracağı kaydedildi.

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Etiketler: suat serdar
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