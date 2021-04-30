Van Aanholt'tan sonra Suat Serdar da Galatasaray'ı takibe aldı

Bir süredir orta saha mevkisi için arayışlarına devam eden Galatasaray, Schalke 04 forması giyen Suat Serdar'ı gündemine almıştı. Sarı-kırmızılı takımın transfer hedefinde bulunan 24 yaşındaki oyuncudan flaş bir hamle geldi.



Gurbetçi yıldız, sosyal medya hesabından Galatasaray Kulübü'nü takibe aldı. Suat Serdar'ın bu hareketi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırırken transfer iddilarını güçlendirdi.



Bundan önce Aytaç Kara ve Van Aanholt'un işini bitirdiği iddia edilen Galatasaray'ın Suat Serdar'a da imza attıracağı kaydedildi.