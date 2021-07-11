Van Aanholt'un menajeri İstanbul'a geliyor

Sağ bek arayan Galatasaray 'da genç bir isim gündeme geldi. Bu mevki için düşünülen ilk isim olan Danimarkalı Jens Stryger Larsen için Udinese Kulübü'nün istediği 4 milyon Euro'yu yüksek bulan sarı kırmızılı yönetim, Bursaspor 'un yükselen yıldızı İsmail Çokçalış'a talip oldu. Yeşil beyazlı kulüp, 21 yaşındaki sağ bekin bonservisi için 2 milyon Euro talep etti.

Borçları nedeniyle transfer tahtası kapalı olan Bursaspor'un ayrıca '2 milyon Euro'nun tamamını peşin ödeme' şartını ileri sürdüğü öğrenildi.

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