Van der Vaart'tan yıllar sonra gelen Mesut Özil itirafı!

"ÖZİL'İ ALACAĞIM, GİT!!"



Rafael van der Vaart, Mourinho'nun kendisi ile olan diyaloğunu anlatırken, Portekizli teknik adamın, "Rafa, Özil'i satın alacağım. Bu yüzden senin iyiliğini istiyorum. Kulübü terk etmelisin. Eğer kalırsan sorun değil ama yedek kulübesi için fazla iyisin. Başka bir yere transfer olmayı dene." sözlerini itiraf etti.