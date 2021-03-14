Van der Vaart'tan yıllar sonra gelen Mesut Özil itirafı!

Hollanda'nın yetiştirdiği en yetenekli futbolcularından biri olan Rafael van der Vaart'ın Mesut Özil - Mourinho açıklaması dikkat çekti.

14 Mart 2021 Pazar - 10:03 | Son Güncelleme : 14 03 2021 - 10:10
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Bir dönem Real Madrid'de de forma giyen Rafael van der Vaart, İspanyol devindeki serüvenini İngiliz spor radyosu talkSPORT'a anlattı.
 
Hollandalı eski futbolcu, konuşmasının bir bölümünde Real Madrid'den ayrılığının sebebinin Mesut Özil transferi olduğunu açıkladı.
 
"ÖZİL'İ ALACAĞIM, GİT!!"
 
Rafael van der Vaart, Mourinho'nun kendisi ile olan diyaloğunu anlatırken, Portekizli teknik adamın, "Rafa, Özil'i satın alacağım. Bu yüzden senin iyiliğini istiyorum. Kulübü terk etmelisin. Eğer kalırsan sorun değil ama yedek kulübesi için fazla iyisin. Başka bir yere transfer olmayı dene." sözlerini itiraf etti.

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Etiketler: van der vaart mourinho mesut özil
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