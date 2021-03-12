VAR kaldırılıyor mu? Jaap Uilenberg açıkladı

MHK Değitim Danışmanı Jaap Uilenberg, TRT Spor 'a konuk oldu. Uilenberg, hakem kararları, VAR sistemi ve tartışmalı pozisyonlarla ilgili sorulara cevap verdi.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

Bütün eğitimlerimizi UEFA talimatlarına göre hazırlıyoruz. Oyun kuralları kitabı bizim en önemli ajandamız. Son yıllarda yeni bir kitap daha eklendi. VAR protokolü. Her ikisine göre eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Oyun kuralları kitabını da, VAR protokolünü de değiştirmemiz mümkün değil. Eğitimlerde de UEFA, oyun kuralları ve VAR protokolünün dışına çıkamıyoruz.

"Her ayağa basma ihlal değildir"



Her ayağa basma ihlal değildir. Geç müdahale olduğunda ayağa basmayı cezalandırmamız gerekiyor. Topla oynadıktan sonra veya top varsa, geç kalmamışsa o zaman biraz daha farklı ayağa basma konusunu ele alabiliyoruz. İki oyuncu da topla oynama mesafesindeyse o zaman geç kalmış müdahaleden söz edemiyoruz.

"Hakem hata yapabilir"

Bu sene Türkiye'de VAR müdahalelerinin giderek azaldığını görüyoruz. Burada herkesin unuttuğu bir nokta var. Sistem 2018 Dünya Kupası'ndan sonra çoğu ülkede kullanıldı. 3 senelik bir teknolojiden söz ediyoruz. UEFA'da da hep şunu konuşuyoruz. Futbolcular, teknik direktörler ve futbolseverlerde şöyle bir algı var. Hakem hata yapabilir, VAR hakemi nasıl yanlış anlabilir gibi algı var. Yanlış bir algı var. Ekranın başındaki de insan.

"Türkiye'de sürekli MHK değişiyor"

Türkiye'de sürekli MHK değişiyor. Çok büyük baskı var. Türk hakemlik sistemini eleştirirken hep büyük futbol ülkelerini örnek alıyoruz. Bu ülkelere baktığımızda devamlılık ön planda. Buralarda hakem komiteleri daha uzun yıllar görev yapıyor. Tutarlılık çok önemli.

"VAR sistemi kısa vadede kaldırılmayacak"

