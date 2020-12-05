Ve Balotelli'nin yeni takımı belli oldu

Yaz ayı transfer döneminde Sergen Yalçın'ın vetosuna takılan Balotelli Vasco de Gama ile el sıkıştı.

05 Aralık 2020 Cumartesi - 9:20
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Yaz transfer döneminde adı sıkça Beşiktaş'la anılan Mario Balotelli, siyah-beyazlı kulüple prensip anlaşmasına varmış ancak teknik direktör Sergen Yalçın'dan veto yiyince transferi yatmıştı.
 
Hala boşta olan İtalyan golcü için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, 29 yaşındaki futbolcunun Brezilya ekibi Vasco da Gama ile anlaştığını açıkladı. Sosyal medyadan paylaşılan habere göre Balotelli, gün içerisinde Vasco ile 2.5 milyon euro karşılığında 1 yıllık sözleşme imzalayacak.
 
"MARADONA ETKİSİ YARATACAK"
 
Vasco da Gama'nın Sportif Direktörü Fabio Cardella, geçtiğimiz günlerde Balotelli hakkında yaptığı açıklamada, "Balotelli bize gelmeyi çok istiyor. Unutmayın Vasco, dünyada Real Madrid'den sonra en çok kupa kazanan 2. kulüp. Eğer Balotelli bize gelirse taraftarımız için Maradona etkisi yaratacak, buna inanıyoruz" ifadesini kullanmıştı.
 
Mario Balotelli son olarak İtalya 4. Lig ekibi Sporting Franciacorta takımıyla idmanlara çıkarken görüntülenmişti.
 

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Etiketler: balotelli vasco de gama
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