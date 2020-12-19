Ve beklenen oldu! Satıldı...

Merlyn Partners şirketi Fransız kulübü Lille'i satın aldı.

19 Aralık 2020 Cumartesi - 14:11
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Merlyn Partners şirketi, Lüksemburglu iş insanı Gerard Lopez'in sahibi olduğu Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) kulübü Lille'i satın aldı.
 
Türk futbolcular Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı'yı kadrosunda barındıran Lille Kulübü, el değiştirdi.
 
Lille'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kulübün mülkiyeti, Gerard Lopez'e ait Victory Soccer şirketinden Merlyn Partners şirketi bünyesindeki Callisto Sporting'e geçti.
 
Devrin gerçekleşmesiyle başkan Gerard Lopez ve sportif direktör Luis Campos'un görevlerine son verildi. Marc Ingla'nın ise üst yöneticilik görevinden ayrılacağı ancak yönetim kurulu üyeliğini sürdüreceği belirtildi. Kulübün başkanlığına, daha önce Paris Saint-Germain'in sportif direktörlüğü ve Rennes'in başkanlığını üstlenmiş Olivier Letang getirildi.
 

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Etiketler: lille Merlyn Partners
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