Ve beklenen son! Ayrılık açıklandı

08 Kasım 2020 Pazar - 14:42
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
Erkek Basketbol
Takımımızın Başantrenörlük görevini yürüten Burak Bıyıktay
ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Bıyıktay’dan boşalan Başantrenörlük görevi için arayışlar devam etmektedir.
Basketbol Altyapı ve Yeniden Yapılandırma Direktörümüz Ahmet Kandemir
, yeni bir isim getirilene kadar Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörü olarak görev yapacaktır.
Burak Bıyıktay’a hizmetleri için teşekkür eder, kamuyounun bilgisine saygılarımızla sunarız.