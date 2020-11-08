Ve beklenen son! Ayrılık açıklandı

Beşiktaş Kulübü, Erkek Basketbol Takımı'nda Başantrenörlük görevini yürüten Burak Bıyıktay ile yolların ayrıldığını açıkladı.

08 Kasım 2020 Pazar - 14:42
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Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
 
Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörlük görevini yürüten Burak Bıyıktay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
 
Bıyıktay’dan boşalan Başantrenörlük görevi için arayışlar devam etmektedir.
 
Basketbol Altyapı ve Yeniden Yapılandırma Direktörümüz Ahmet Kandemir, yeni bir isim getirilene kadar Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörü olarak görev yapacaktır.
 
Burak Bıyıktay’a hizmetleri için teşekkür eder, kamuyounun bilgisine saygılarımızla sunarız.
 

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Etiketler: BEŞİKTAŞ Burak Bıyıktay
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