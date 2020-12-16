Ve beklenen son! Slaven Bilic'in görevine son verildi

WBA'da başarısız bir dönem geçiren Slaven Bilic ile yollar ayrıldı.

16 Aralık 2020 Çarşamba - 15:14
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Manchester City ile 1-1 berabere kalan West Bromwich Albion'ın menajeri Slaven Bilic görevden alındı.
 
Kulübün Çinli sahiplerinin Manchester City'e karşı alınan 1-1 beraberliğe rağmen Bilic'ten memnun olmadığı ve 13 maçta 7 puan ile 19. sıranın kendilerini mutsuz ettiği kaydedildi.
 
West Brom'un Eddie Howe, Sam Allardyce, Nigel Pearson ve Mark Hughes ile görüşme halinde olduğu ve çarşamba gün içerisinde Bilic'i görevden alıp, bu 4 isimden birini getireceği de vurgulandı.
 
Transfer döneminde 50 milyon euro harcayan Slaven Bilic, Manchester City maçı sonrası, "Çok sakinim. İşimi seviyorum. Keyif alıyorum. Çok çalışıyorum. Geri kalan şeyler benim kontrolümde değil. Ben elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Perde arkasında yaşananlar benim umrumda olmaz." ifadelerini kullandı.
 
Daha önce Beşiktaş'ta da görev alan Bilic, West Brom'u Championship'ten Premier Lig'e çıkarmıştı.
 

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