Ve Diego Costa defteri kapandı!

Beşiktaş'ın 1 aydır peşinden koştuğu Diego Costa ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro ile anlaşmaya vardı.

10 Ağustos 2021 Salı - 7:36
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Beşiktaş'ın transferi için büyük uğraş verdiği Diego Costa'nın ülkesine dönme isteğinin ağır bastığı ve seçimini Brezilya'dan yana kullanacağı öne sürüldü.
 
Radio Itatiaia'nın haberinde Diego Costa'nın Beşiktaş ile devam eden pazarlıklara rağmen Belo Horizonte kentinde ev baktığı belirtildi. Costa'nın Atletico Mineiro'nun teklifine sıcak baktığı ve tercihini bu yönde kullanmaya karar verdiği aktarıldı.
 
Aslen Brezilyalı olan İspanyol vatandaşı Diego Costa'nın Beşiktaş tarafından yapılan yoğun prese rağmen Brezilya'da oynama ve yaşama isteğinin ağır bastığı kaydedidi.
 
Ocak ayından bu yana herhangi bir kulüpte oynamayan Diego Costa Brezilya'da sadece altyapısından yetiştiği Barcelona Esporte Clube'de kariyerinin en başında forma giydiği biliniyor.

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Etiketler: diego costa Atletico Mineiro beşiktaş
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