Ve düğüm çözüldü! İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında mekik dokuyan İrfan Can Kahveci sarı lacivertli kulüple anlaşmaya vardı.

31 Ocak 2021 Pazar - 20:08 | Son Güncelleme : 31 01 2021 - 20:42
İLGİLİ HABERLER
Galasasaray'a Mostafa Mohamed şoku! Engellendi Fenerbahçe Fatih Karagümrük'e Kemal Ademi'yi verdi Fatih Kuruçuk'u aldı Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de Pelkas depremi Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de Pelkas depremi Jean Michael Seri resmen Bordeaux'da

Uzun süredir Galatasaray ile Fenerbahçe arasında transfer çekişmesi yaşanmasına neden olan İrfan Can Kahveci için sarı-lacivertli kulüp Başakşehir ile anlaşmaya vardı.
 
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe ile görüşme olmadan önce Başakşehir yönetimi, İrfan Can'la da bir görüşme gerçekleştirdi. İrfan Can Kahveci, bu görüşmede 'Ben kulübün menfaatleri hangi takıma uyarsa, oraya giderim' ifadesini kullandı.
 
TOLGA CİĞERCİ DE TAKASA EKLENDİ
 
Öte yandan Fenerbahçe ile Başakşehir arasındaki transfer görüşmelerine Tolga Ciğerci de dahil edildi. Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferi karşılığında 8 milyon euro bonservis bedeliyle birlikte Tolga Ciğerci, Deniz Türüç ve sonraki satıştan yüzde 20 pay vermeyi kabul etti.
 
Son pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin resmen açıklanması bekleniyor.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: irfan can kahveci fenerbahçe transfer
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Vodafone Park'ta müthiş maç! Beşiktaş: 1 Trabzonspor: 2 Vodafone Park'ta müthiş maç! Beşiktaş: 1 Trabzonspor: 2
Liverpool Merih Demiral için 45 milyon euro verdi Juventus 60 milyon euro istediLiverpool Merih Demiral için 45 milyon euro verdi Juventus 60 milyon euro istedi Dirar'dan sonra Fenerbahçe'de 4 ayrılık daha! Ademi Karagümrük ile anlaştıDirar'dan sonra Fenerbahçe'de 4 ayrılık daha! Ademi Karagümrük ile anlaştı Süper Lig'de fırtına estiren yıldızların son halini gören tanıyamadı!Süper Lig'de fırtına estiren yıldızların son halini gören tanıyamadı!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.