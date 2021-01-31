Ve düğüm çözüldü! İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de

31 Ocak 2021 Pazar - 20:08
| Son Güncelleme : 31 01 2021 - 20:42
Uzun süredir Galatasaray
ile Fenerbahçe arasında transfer çekişmesi yaşanmasına neden olan İrfan Can Kahveci için sarı-lacivertli kulüp Başakşehir
ile anlaşmaya vardı.
TRT Spor
'un haberine göre Fenerbahçe ile görüşme olmadan önce Başakşehir yönetimi, İrfan Can'la da bir görüşme gerçekleştirdi. İrfan Can Kahveci, bu görüşmede 'Ben kulübün menfaatleri hangi takıma uyarsa, oraya giderim' ifadesini kullandı.
TOLGA CİĞERCİ DE TAKASA EKLENDİ
Öte yandan Fenerbahçe ile Başakşehir arasındaki transfer görüşmelerine Tolga Ciğerci
de dahil edildi. Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferi karşılığında 8 milyon euro bonservis bedeliyle birlikte Tolga Ciğerci, Deniz Türüç ve sonraki satıştan yüzde 20 pay vermeyi kabul etti.
Son pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin resmen açıklanması bekleniyor.