Ve Ersun Yanal resmen açıklandı

Tamer Tuna ile yollarını ayıran Antalyaspor Ersun Yanal ile anlaşmaya vardı.

11 Kasım 2020 Çarşamba - 10:36 | Son Güncelleme : 11 11 2020 - 11:19
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Yayıncı kuruluşun geçtiği son dakika haberine göre; Antalyaspor, Ersun Yanal ile 3,5 yıllık prensip anlaşmasına vardı
 
Teknik direktör arayışlarını sürdüren FTA Antalyaspor, Ersun Yanal ile prensip anlaşmasına vardı. Kulüp Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Ersun Yanal'la çalışmak istediklerini ve imzaya yakın olduklarını açıkladı. Süğlün, "Görüşmeler son aşamaya geldi. Bir aksilik olmaz ise Ersun Yanal hoca bugün takımın başında ilk antrenmana çıkabilir" dedi.
 

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Etiketler: ersun yanal antalyaspor
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