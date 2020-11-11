Ve Ersun Yanal resmen açıklandı

Yayıncı kuruluşun geçtiği son dakika haberine göre; Antalyaspor Ersun Yanal ile 3,5 yıllık prensip anlaşmasına vardı

Teknik direktör arayışlarını sürdüren FTA Antalyaspor, Ersun Yanal ile prensip anlaşmasına vardı. Kulüp Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Ersun Yanal'la çalışmak istediklerini ve imzaya yakın olduklarını açıkladı. Süğlün, "Görüşmeler son aşamaya geldi. Bir aksilik olmaz ise Ersun Yanal hoca bugün takımın başında ilk antrenmana çıkabilir" dedi.