Ve Galatasaray ilk transferini yaptı! Joshua King Cimbom'da

24 Nisan 2021 Cumartesi - 10:43
Bu sezon şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Galatasaray
, gelecek sezonun transferleri için atağa kalktı. Cimbom
, Everton
'da forma giyen ve Fenerbahçe'nin de gündemindeki Joshua King ile el sıkıştı.
ANLAŞMA SAĞLANDI
İngiliz basınından Football Insider'ın haberine göre sarı kırmızılılar, sezon sonu Everton'dan ayrılmaya hazırlanan King için harekete geçti. Haberde Galatasaray'ın Everton forvet oyuncusu Joshua King ile uzun vadeli sözleşme imzalaması için görüştüğü ve bunun sonucunda İngiliz golcü ile anlaşma sağladığı ifade edildi. King ile sarı kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe de ilgileniyordu.
DEVRE ARASINDA GELMİŞTİ
Devre arası transfer döneminde Bournemouth'tan Everton'a katılan 26 yaşındaki futbolcu, lacivert beyazlılarda bu sezon 10 Premier Lig
maçında forma şansı bulabildi. King'in Everton ile sezon sonu sözleşmesi sona eriyor.