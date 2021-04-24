Ve Galatasaray ilk transferini yaptı! Joshua King Cimbom'da





Bu sezon şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Galatasaray , gelecek sezonun transferleri için atağa kalktı. Cimbom Everton 'da forma giyen ve Fenerbahçe'nin de gündemindeki Joshua King ile el sıkıştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

İngiliz basınından Football Insider'ın haberine göre sarı kırmızılılar, sezon sonu Everton'dan ayrılmaya hazırlanan King için harekete geçti. Haberde Galatasaray'ın Everton forvet oyuncusu Joshua King ile uzun vadeli sözleşme imzalaması için görüştüğü ve bunun sonucunda İngiliz golcü ile anlaşma sağladığı ifade edildi. King ile sarı kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe de ilgileniyordu.

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