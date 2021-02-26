Ve Hakan Çalhanoğlu ile masaya oturuldu

Milan'da yeni sözleşme konusunda kriz yaşayan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan deviyle görüşmelere başladı.

26 Şubat 2021 Cuma - 8:48
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Milan Sportif Direktörü Ricky Massara Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ve takımın yıldız kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın sözleşme yenileme görüşmeleriyle ilgili açıklama yaptı.
 
Her iki oyuncuyla da nikah tazelemek istediklerini söyleyen Massara, "Kulüp oyuncuların değerinin farkında ve yeni sözleşme için çaba sarf ediyoruz. Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak için görüşmeleri hızlandırdık. Kısa süre içinde anlaşma sağlayıp, imza atılacağından eminiz." ifadelerini kullandı.
 
Her iki oyuncuyu da kaybetmek istemeyen Milan'ın Hakan Çalhanoğlu için teklif ettiği yıllık garanti ücretin 4 milyon euro olduğu, Milli yıldızımızın ise 5 milyon euroluk teklif beklediği konuşuluyordu.
 
2017 yılında Hamburg'dan Milan'a 23 milyon euroya transfer olan Hakan Çalhanoğlu kırmızı siyahlı formayı 157 kez giydi ve 29 gol 47 asist üretmeyi başardı.

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Etiketler: hakan çalhanoğlu milan
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