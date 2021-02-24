Ve İrfan Can Can Bartu Tesisleri'ne çıktı

24 Şubat 2021 Çarşamba - 21:39
Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor
'a konuk olacak Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut
yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 15.30'da başladı. Isınma hareketlerinin ardından pas ve koordinasyon çalışması yapıldı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
İRFAN CAN KAHVECİ TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI
Sarı-lacivertli ekipte İrfan Can Kahveci ile Filip Novak antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Luiz Gustavo'nun çekilen MR sonucunda büyük ölçüde iyileşme görülürken, Brezilyalı orta saha özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı. Sadık Çiftpınar ise belindeki ağrı
sebebiyle tedavi gördü. Sarı-lacivertli ekip, pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.