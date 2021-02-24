Ve İrfan Can Can Bartu Tesisleri'ne çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi İrfan Can Kahveci takımla beraber çalışmalara başladı.

24 Şubat 2021 Çarşamba - 21:39
İLGİLİ HABERLER
Derbi öncesi Ali Koç'tan flaş hamle! Samandıra'ya çıkarma Trabzonspor - Fenerbahçe maçı Yaşar Kemal Uğurlu'nun F.Bahçe'de İrfan Can ve Luiz Gustavo'dan haber geldi Dev Maça Doğru programı D-Smart'ta "Erol Bulut benim için gerçekten iyi bir hoca"

Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 15.30'da başladı. Isınma hareketlerinin ardından pas ve koordinasyon çalışması yapıldı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
 
İRFAN CAN KAHVECİ TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI
 
Sarı-lacivertli ekipte İrfan Can Kahveci ile Filip Novak antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Luiz Gustavo'nun çekilen MR sonucunda büyük ölçüde iyileşme görülürken, Brezilyalı orta saha özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı. Sadık Çiftpınar ise belindeki ağrı sebebiyle tedavi gördü. Sarı-lacivertli ekip, pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: irfan can kahveci fenerbahçe
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'de futbolcular dert yandı! Erol Bulut... Fenerbahçe'de futbolcular dert yandı! Erol Bulut...
Batuhan Karadeniz şov yaptı Sergen Yalçın'a haber yolladıBatuhan Karadeniz şov yaptı Sergen Yalçın'a haber yolladı Galatasaray'dan bir scout transferi daha! Aliou Dieng bombasıGalatasaray'dan bir scout transferi daha! Aliou Dieng bombası Eleonora Boi'nin mesleği bırakma nedeni ortaya çıktı! Eleonora Boi'nin mesleği bırakma nedeni ortaya çıktı!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.