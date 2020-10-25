Ve Ljajic geri dönüyor

Yarın Denizlispor'la kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş'ta Adem Ljajic sevinci yaşanıyor.

25 Ekim 2020 Pazar - 12:11
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Beşiktaş'taki ilk yılında oldukça etkili bir görüntü sergileyen Adem Ljajic 2018-19 sezonunu 32 maç 9 gol ve 13 asistle tamamlamıştı. Bu başarılı performansının ardından İtalyan ekibi Torino'dan bonservisi alınan 29 yaşındaki futbolcu, geçen sezona da iyi başlamış ardından düşüşe geçmişti. Kadrosunda büyük değişim yaşayan Beşiktaş'ta bu sezona da iyi bir başlangıç yapamayan Ljajic, Milli ara ve BAY haftası sebebiyle elde edilen periyotta adeta kendisini buldu! Sırbistan Milli Takımı'ndan dönmesinin ardından bir süre bireysel olarak çalışıp ardından takıma katılan deneyimli oyuncu, özellikle son 2 antrenmanda sergilediği başarılı görüntüyle teknik ekibi mutlu etti. Özel hayatında yaşadığı bazı sorunlar sebebiyle sıkıntı içerisinde bulunan yıldız ismin, bu problemini geride bıraktığı kaydedildi.
 
Boşluğu dolduracak...
 
Bernard Mensah'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle 10 numara hattında oluşan boşluğu doldurmayı planlayan Ljajic'in, konuyla ilgili olarak dün teknik direktör Sergen Yalçın'la bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Bu sezon Siyah-Beyazlı formayı 5 maçta terletip sadece 185 dakika sahada kalan yıldız ismin, yarın akşam oynanacak Denizlispor karşılaşması öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın'dan görev istediği belirtildi. Oyuncusunun idman performansından memnun olan Yalçın'ın da bu durumu Ljajic'e söylediği 0ve konuyla ilgili olarak kararını maç günü vereceğini ifade edildi.
 
(Aksam)
 

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Etiketler: ljajic beşiktaş
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