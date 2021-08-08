Ve Luyindama için veda vakti

Galatasaray'ın toplamda 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı ve en büyük satış potansiyeli olarak gördüğü Luyindama için resmi teklif bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon yaptığı kritik hatalar ile sezona damga vuran ve bu sezon hazırlık kampında da beklenen çıkışı yapamayan Luyindama için gelen transfer teklifleri değerlendirme kararı alan sarı-kırmızılı yönetim, Kongolu futbolcunun değerini 5 milyon euro olarak belirledi.

Satış listesine koyulan Luyindama için 4-5 milyon euro seviyesinde tekliflerle oyuncunun elden çıkarılması planlanırken, yeni transferler için de kaynak oluşturulacak.