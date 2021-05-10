Ve Marega resmen imzaladı! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'nin ısrarla istediği Moussa Marega Suudi Arabistan kulüplerinden Al Hilal ile anlaşmaya vardı.

10 Mayıs 2021 Pazartesi - 9:14
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Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı öne sürülen Porto forması giyen Moussa Marega, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'e transfer oldu.
 
Portekiz temsilcisiyle 30 Haziran tarihinde sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki deneyimli golcü, Al Hilal ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Deneyimli golcü, yeni sezondan itibaren Al Hilal forması giyecek.
 
Moussa Marega bu sezon Porto formasıyla çıktığı 45 resmi maçta 12 gol, 5 asistlik performans sağlamıştı.
 
BAFETIMBI GOMIS'İN SÖZLEŞMESİ YENİLENMEYECEK Mİ?
 
Moussa Marega transferinin ardından Al Hilal'in Bafetimbi Gomis'in sözleşmesinde yer alan opsiyonu kullanmayacağı ve yıldız golcünün mukavelesinin uzatılmayacağı konuşuluyor.

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Etiketler: al hilal marega
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