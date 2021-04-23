Ve Mesut Özil geri döndü! 'Benim yokluğumda...'

4 Mart'taki Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil, Kasımpaşa karşısında sahalara geri dönüyor.

23 Nisan 2021 Cuma - 11:01
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Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, 4 Mart’taki Antalyaspor maçında bileğinden sakatlanmıştı. Sezonu kapatmanın kıyısından dönen tecrübeli futbolcu, ligde son 7 karşılaşmada forma giyemedi. Mesut geçen hafta takımla idmanlara başlasa da Başakşehir karşısında riske edilmedi. Yıldız futbolcu, pazar günkü Kasımpaşa mücadelesiyle birlikte sahalara dönmeye hazırlanıyor.

BENİM YOKLUĞUMDA...

Mesut Özil, sakatlığı tamamen atlattığını ve kendisini çok iyi hissettiğini söyledi. Başarılı futbolcu, “Benim yokluğumda hoca değişikliği oldu, son haftalarda iyi sonuçlar alarak zirveyle farkı 3 puana kadar düşürdük. Şimdi önümüzde kazanılmayı bekleyen final maçımız var. Arkadaşlarım elinden geleni yaptı, şimdi katkı verme sırası bende” ifadelerini kullandı.

TAKIM OLARAK İYİ ÇALIŞIYORUZ

Mesut Özil, “Takım olarak çok iyi çalışıyoruz. Moral seviyemiz de üst düzeyde. Hep birlikte elimizi taşın altına koyup, kalan 6 maçı kazanarak şampiyonluğa uzanacağız. Bu yolda ben de takıma her şekilde faydalı olacağım” diye konuştu. (Fanatik)
 

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Etiketler: mesut özil fenerbahçe
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