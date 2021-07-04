Ve Mostafa Mohamed kesinleşti! PSV maçında...

04 Temmuz 2021 Pazar - 15:15
Tokyo’da yapılacak Olimpiyat Oyunları’nda boy gösterecek Mısır
Milli Takımı’nın kadrosu belli oldu. Galatasaray
lı Mostafa Mohamed de olimpik milli takımın haftalar önce açıklanan geniş kadrosunda yar almış ve takımla birlikte antrenmanlara ve hazırlık maçlarına çıkmıştı.
Ancak futbolcunun olimpiyatlara gitmesi durumunda Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi
ön elemesinde PSV Eindhoven eşleşmesinde oynaması tehlikeye girdi. Mısır Olimpiyat Milli Takımı’nın maçlarıyla, sarı-kırmızılıların karşılaşmalarının aynı tarihlere denk gelmesinin ardından taraflar arasında görüşmeler gerçekleştirildi.
Mısır Olimpiyat Milli Takımı’nın, daha önce belirlenen geniş kadrosu daraltıldı ve Tokyo
’ya gidecek kafileye son şekli verildi. 22 kişilik kadroda Galatasaraylı Mostafa Mohamed yer almadı. Golcü oyuncunun böylece PSV Eindhoven maçları kadrosunda yer alması kesinleşti.