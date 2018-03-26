Ve Pepe geri dönüyor!

Süper Lig'de son 8 haftaya girilirken şampiyonluk mücadelesini sürdüren Beşiktaş'a, Pepe'den iyi haber geldi.

26 Mart 2018 Pazartesi - 9:29
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Kara Kartal’ın tecrübeli stoperi Pepe, Fenerbahçe’yle oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde sağ ayak baş parmağından yaşadığı sakatlık sebebiyle takımının; Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Başakşehir maçlarında forma giyememişti.
 
Sorunlu bölgesinden geçirdiği mini bir operasyonun ardından özel idman programıyla takım çalışmalarına katılan Portekizli futbolcu, milli arada antrenman eksiğini kapattı. Yıldız oyuncu, ligdeki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla takımına geri dönecek.
 
(Fanatik)

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