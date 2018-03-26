Ve Pepe geri dönüyor!

26 Mart 2018 Pazartesi - 9:29
Kara Kartal’ın tecrübeli stoperi Pepe
, Fenerbahçe’yle oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde sağ ayak baş parmağından yaşadığı sakatlık sebebiyle takımının; Trabzonspor
, Gençlerbirliği ve Başakşehir
maçlarında forma giyememişti.
Sorunlu bölgesinden geçirdiği mini bir operasyonun ardından özel idman programıyla takım çalışmalarına katılan Portekizli futbolcu, milli arada antrenman eksiğini kapattı. Yıldız oyuncu, ligdeki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla takımına geri dönecek.
(Fanatik)