Çıldırttı! Ve resmen yollar ayrıldı

Mbaye Diagne, menajeri Pastorello ile yollarını ayırıp Brezilyalı temsilci Brezilyalı menajer Gustavo Menduca ile anlaşmaya vardı.

27 Kasım 2020 Cuma - 9:21 | Son Güncelleme : 27 11 2020 - 9:25
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Galatasaray'ın bir türlü dikiş tutturamayan ismi Mbaye Diagne, menajeri Pastorello ile yollarını ayırdı.
 
Senegalli futbolcu, Brezilyalı menajer Gustavo Menduca ile anlaştı. Bir süre önce Galatasaray yönetimi Pastorello'dan Senegalli golüye kulüp bulmasını istemiş ancak beklemediği bir cevap almıştı.
 
İtalyan menajerin, "İtalya, Belçika, Çin'de oynadı, Suudi Arabistan'da da oynadı. Olmadı. Tutmadı. Nereye; hangi ülkeye götürebileceğimi düşünüyorsunuz" dediği öğrenildi.
 
Galatasaray ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Mbaye Diagne, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 1 gol attı.
 

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Etiketler: diagne Gustavo Menduca Pastorello
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