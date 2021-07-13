Ve Rosier'in yeni takımı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezona damga vuran isimler arasında bulunan Valentine Rosier, Beşiktaş Galatasaray - Fenerbahçe arasında adeta transfer savaşı başlattı.

Sezonun sona ermesiyle birlikte ismi ilk olarak Fenerbahçe ile anılan 24 yaşındaki sağ bek, o dönem sarı lacivertli ekibe transfer olacağı yönünndeki iddiaları yalanlamıştı. Fransız futbolcu, kişisel sosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Kartallar kartallarla uçar" ifadesini kullandı.

Konuyla ilgili daha önce açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise yetenekli oyuncuyu takımda tutmayı arzuladıklarını ifade etmişti. Çebi, "Mümkün olduğu kadar bu kadroyu korumak istiyorum. Bu benim ilk hedefim. Ghezzal ve Rosier için görüşmelerimiz başladı ama kendimi baskı altında hissederek yanlış transfer yapmayacağım. Abuk sabuk ücretlerle Beşiktaş'ı yormayacağım, dikkatli olacağım." demişti.