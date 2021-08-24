Ve Ryan Donk yeniden Kasımpaşa'da

Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan veda mesajında "155 maçta Galatasaray forması giyen, 6 kez kupa sevinci yaşayan ve attığı kritik gollerle, takımımızın elde ettiği önemli zaferlerde imzası bulunan Ryan Henk Donk'a verdiği hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'ın veda mesajının ardından Kasımpaşa , Donk transferini resmen açıkladı.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi;