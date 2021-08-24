Ve Ryan Donk yeniden Kasımpaşa'da

24 Ağustos 2021 Salı - 15:30
Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan veda mesajında "155 maçta Galatasaray
forması giyen, 6 kez kupa sevinci yaşayan ve attığı kritik gollerle, takımımızın elde ettiği önemli zaferlerde imzası bulunan Ryan Henk Donk'a verdiği hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz." ifadeleri yer aldı.
Galatasaray'ın veda mesajının ardından Kasımpaşa
, Donk transferini resmen açıkladı.
Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi;
"2013-2016 yılları arasında Kasımpaşamızın formasını giymiş Hollanda
vatandaşı, Surinam Milli Takım kaptanı Ryan Henk Donk, sağlık
sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul
’da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz
Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."