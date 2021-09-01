Samatta Royal Antwerp'te Lemos Beerschot'da!

01 Eylül 2021 Çarşamba - 10:45
| Son Güncelleme : 01 09 2021 - 11:09
Fenerbahçe, dün akşam Antwerp'in açıkladığı Samatta transferini resmi sitesinden duyurdu.
Sarı-lacivertli ekibin yaptığı açıklama şöyle;
Oyuncumuz Mbwana Samatta, Belçika’nın Royal Antwerp takımına 1 sezonluğuna kiralandı.
Royal Antwerp’in sezon sonunda Samatta’nın bonservisini satın alma opsiyonu da bulunuyor.
Samatta’ya başarılar dileriz.
LEMOS DA TAKIMDAN AYRILDI
Fenerbahçe SK: "Lemos, K. Beerschot V.A. takımına kiralandı. Oyuncumuz Mauricio Lemos, Belçika'nın K. Beerschot V.A. takımına 1 sezonluğuna kiralanmıştır. Kendisine başarılar dileriz."