Samatta Royal Antwerp'te Lemos Beerschot'da!

Fenerbahçe tecrübeli golcü Samatta'nın ayrılığını duyurdu. Tanzanyalı golcü Belçika ekiplerinden Royal Antwerp ile anlaşmaya vardı. Uruguaylı stoper Lemos ise Beerschot'ya imza attı.

01 Eylül 2021 Çarşamba - 10:45 | Son Güncelleme : 01 09 2021 - 11:09
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Fenerbahçe, dün akşam Antwerp'in açıkladığı Samatta transferini resmi sitesinden duyurdu.
 
Sarı-lacivertli ekibin yaptığı açıklama şöyle;
 
Oyuncumuz Mbwana Samatta, Belçika’nın Royal Antwerp takımına 1 sezonluğuna kiralandı.
 
Royal Antwerp’in sezon sonunda Samatta’nın bonservisini satın alma opsiyonu da bulunuyor.
 
Samatta’ya başarılar dileriz.

LEMOS DA TAKIMDAN AYRILDI

Fenerbahçe SK: "Lemos, K. Beerschot V.A. takımına kiralandı. Oyuncumuz Mauricio Lemos, Belçika'nın K. Beerschot V.A. takımına 1 sezonluğuna kiralanmıştır. Kendisine başarılar dileriz."

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Etiketler: Royal Antwerp samatta fenerbahçe
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