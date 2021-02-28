Ve Sörloth geri döndü!

Leipzig'de bir türlü kendisinden beklenen patlamayı yapamayan Sörloth, Borussia Mönchengladbach’a attığı golle takımına 3 puanı getirdi.

28 Şubat 2021 Pazar - 15:06
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Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Leipzig, sahasında Borussia Mönchengladbach’ı 3-2 yendi.
 
Leipzig, Bundesliga’nın 23. haftasında Red Bull Arena’da Borussia Mönchengladbach’ı konuk etti.
 
Borussia Mönchengladbach, 6. dakikada penaltıdan Jonas Hofmann ve 19. dakikada Marcus Thuram’ın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. 
 
İkinci yarıda daha üstün performans sergileyen Leipzig, 57. dakikada Christopher Nkunku ve 66. dakikada Yussuf Poulsen’in topu filelere göndermesiyle skoru 2-2’ye getirdi. 
 
Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Alexander Sörloth ile bir gol daha bulan Leipzig, müsabakan 3-2 galip ayrıldı.
 
Leipzig ligde üst üste beşinci galibiyetini alarak puanını 50’ye çıkardı ve lider Bayer Münih’in 2 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. 
 
Borussia Mönchengladbach ise 33 puan ve maç fazlasıyla 8. sırada bulunuyor.

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Etiketler: sörloth leipzig
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