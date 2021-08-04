Ve Tahkim'den karar çıktı! Oğulcan Çağlayan ve Galatasaray...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Oğulcan Çağlayan'ın lisansının vize ve tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi için hem oyuncu hem de Galatasaray Kulübü tarafından yapılan başvuruların reddedildiğini açıkladı.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada itirazların oyçokluğu ile reddedildiği vurgulanırken, şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırımları A.Ş. ve Futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın TFF Yönetim Kurulu'nun 02.08.2021 tarihli kararına karşı başvuruları incelendi. Galatasaray A.Ş. ve Futbolcu Oğulcan Çağlayan tarafından 03.08.2021 tarihinde olağanüstü toplantı talepli olarak başvuruda bulunulduğu görülmüş, aynı gün başvuru TFF Genel Sekreterliği'ne tebliğ edilmiş ve Hukuk Müşavirliği tarafından sunulan cevap dilekçesi ile taraf teşkili sağlanmıştır. Dosyada Bölge Adliye Mahkemesi 46. Hukuk Dairesinin 06.07.2021 tarihli 2021/2 E. 2021/5 K.Sayılı gerekçeli kararının celbi sağlandıktan sonra yapılan müzakere neticesinde;