Ve Trabzonspor bombayı patlattı! Sipois...

Trabzonspor, Alanyaspor forması giyen Yunanlı orta saha Siopis için için kolları sıvadı.

13 Ağustos 2021 Cuma - 13:35
İLGİLİ HABERLER
Maicon'u Trabzonspor'a teklif ettiler Ve Uğurcan Çakır bombası patladı! Trabzonspor'un Molde kadrosu belli oldu 4 büyüklerin borcu açıklandı! KAP'a bildirdiler Simon Deli adım adım Trabzonspor'a...

Orta sahasını Dorukhan ve Hamsik transferiyle güçlendiren Bordo Mavililer Alanyaspor'un Yunan oyuncusu Manolis Siopis'e talip oldu.
 
Alanyaspor'u yakından takip eden gazeteci Uğur Veysel Okşar transferle ilgili Alanyaspor'un ön libero oyuncusu Manolis Siopis'e Trabzon talip oldu ve görüşmeler sürüyor. 72 maç oynayan ve Yıl sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncu da Trabzona sıcak bakıyor. Bu arada Alanyaspor Portekiz Liginden 2 orta saha oyuncusu ile görüşmeler yapıyor." ifadelerini kullandı.
 
Trabzonspor'un bir diğer Yunan futbolcusu Bakasetas ile aynı menajerlik şirketinin bünyesinde bulunan Siopis'in durumunun Alanyaspor'un yapacağı transfere göre netleşeceği ifade ediliyor.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: siopis trabzonspor
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray, Fenerbahçe, Atalanta derken Boupendza transferi bitti! Astronomik bonservis... Galatasaray, Fenerbahçe, Atalanta derken Boupendza transferi bitti! Astronomik bonservis...
Fatih Terim'in yüzüne bakmadığı iki yıldızı Abdullah Avcı alıyor! 1+3 yıllık imza...Fatih Terim'in yüzüne bakmadığı iki yıldızı Abdullah Avcı alıyor! 1+3 yıllık imza... St.Johnstone - Galatasaray maçı bitti Avrupa'nın dev scoutları iki yıldıza hayran kaldı! Not üstüne not tuttularSt.Johnstone - Galatasaray maçı bitti Avrupa'nın dev scoutları iki yıldıza hayran kaldı! Not üstüne not tuttular Büyük sürpriz! Ghezzal ve Teixeira bombalarını patlatan Beşiktaş'tan 2 transfer daha! Büyük sürpriz! Ghezzal ve Teixeira bombalarını patlatan Beşiktaş'tan 2 transfer daha! 
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.