Ve Trabzonspor bombayı patlattı! Sipois...

Orta sahasını Dorukhan ve Hamsik transferiyle güçlendiren Bordo Mavililer Alanyaspor'un Yunan oyuncusu Manolis Siopis'e talip oldu.

Trabzonspor'un bir diğer Yunan futbolcusu Bakasetas ile aynı menajerlik şirketinin bünyesinde bulunan Siopis'in durumunun Alanyaspor'un yapacağı transfere göre netleşeceği ifade ediliyor.