Ve Trabzonspor bombayı patlattı! Sipois...

13 Ağustos 2021 Cuma - 13:35
Orta sahasını Dorukhan ve Hamsik transferiyle güçlendiren Bordo Mavililer Alanyaspor'un Yunan oyuncusu Manolis Siopis'e talip oldu.
Alanyaspor'u yakından takip eden gazeteci Uğur Veysel Okşar transferle ilgili Alanyaspor'un ön libero oyuncusu Manolis Siopis'e Trabzon
talip oldu ve görüşmeler sürüyor. 72 maç oynayan ve Yıl sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncu da Trabzona sıcak bakıyor. Bu arada Alanyaspor Portekiz
Liginden 2 orta saha oyuncusu ile görüşmeler yapıyor." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'un bir diğer Yunan futbolcusu Bakasetas ile aynı menajerlik şirketinin bünyesinde bulunan Siopis'in durumunun Alanyaspor'un yapacağı transfere göre netleşeceği ifade ediliyor.