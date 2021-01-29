Ve transferde mutlu son! Mostafa Mohamed Galatasaray'da

Transferi resmen yılan hikayesine dönen Mısırlı forvet Mostafa Mohamed Galatasaray'a transfer oldu.

29 Ocak 2021 Cuma - 7:30 | Son Güncelleme : 29 01 2021 - 8:00
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Galatasaray, Mostafa Mohamed transferinde mutlu sona ulaştı. 23 yaşındaki Mısırlı futbolcu, sarı kırmızılı kulüp ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
 
Mısır Premier Ligi ekiplerinden Zamalek'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Galatasaray Kulübü'nün kiralama bedeli olarak 2 milyon Dolar ödeyeceği kaydedildi. Ayrıca sarı kırmızılı kulübün 31 Aralık 2021'e kadar 4 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonu hakkını elinde bulunduracağı da ifade edildi.
 
G.SARAY RESMEN AÇIKLADI
 
Galatasaray Kulübü, 23 yaşındaki Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonlu kiralık transferi için futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
 
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın kulübümüze satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Zamalek Sports Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.
 
Mostafa Mohamed hesabından paylaşım yaptı. Yıldız isim gönderiye Türk bayrağı ekleyerek transferi duyurdu.

 
Eşi paylaştı
 
Mustafa Muhammad'in eşi Hayah Salama, sosyal medya hesabından "Sonunda" diyerek eşinin Galatasaraylı formalı görselini paylaştı.

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Etiketler: mostafa mohamed galatasaray
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