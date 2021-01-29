Ve transferde mutlu son! Mostafa Mohamed Galatasaray'da

Galatasaray, Mostafa Mohamed transferinde mutlu sona ulaştı. 23 yaşındaki Mısır lı futbolcu, sarı kırmızılı kulüp ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Mısır Premier Ligi ekiplerinden Zamalek'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Galatasaray Kulübü'nün kiralama bedeli olarak 2 milyon Dolar ödeyeceği kaydedildi. Ayrıca sarı kırmızılı kulübün 31 Aralık 2021'e kadar 4 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonu hakkını elinde bulunduracağı da ifade edildi.

G.SARAY RESMEN AÇIKLADI



Galatasaray Kulübü, 23 yaşındaki Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonlu kiralık transferi için futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın kulübümüze satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Zamalek Sports Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.





Mostafa Mohamed hesabından paylaşım yaptı. Yıldız isim gönderiye Türk bayrağı ekleyerek transferi duyurdu.

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