Ve Uğurcan Çakır bombası patladı!

Trabzonspor'un yetenekli kalecisi Uğurcan Çakır satın alma opsiyon maddesiyle Lille'e transfer olma yolunda...

11 Ağustos 2021 Çarşamba - 11:06
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Transfer döneminde ismi uzun süre Avrupa takımlarıyla anılan Trabzonspor'un 25 yaşındaki milli kalecisi Uğurcan Çakır için Fransa Ligue 1'den yeni bir transfer teklifi geldi. Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, Uğurcan için Bordo-mavili ekibe transfer teklifinde bulundu.

Lille kulübünün Uğurcan Çakır için göndermeyi planladığı tekliflerden biri ortaya çıktı. Fransız ekibi Uğurcan'ı bu yıl 3 milyon Euro ile kiralayıp gelecek sezon için zorunlu satın alma opsiyonlu teklif yapma düşüncesinde. Başarılı kalecinin transferi için daha önce Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Lyon ve Nice de Trabzonspor'un kapısını çalmıştı.

Son 6 sezondur Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır, çıktığı 117 maçta kalesinde 135 gol gördü. 
 

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Etiketler: lille uğurcan çakır
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