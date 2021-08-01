Vedat Muriç açıkladı! 'Fenerbahçe...'

Fenerbahçe ile adı anılan Vedat Muriqi için Lazio kararını verdi. İtalya basınında yer alan haberde, Muriqi ve Lazio’nun şu anda ayrılık olsa bile Türkiye ihtimalinin bulunmadığını ifade edildi.

Lazio’da Lotito’nun 20 milyon euroya yakın yatırım yapılan Muriqi’yi Türkiye’ye geri yollamaya sıcak bakmadığı ve oyuncunun kazanılmasını istediği aktarıldı. Kosovalı forvetin de Lazio’da kalmak istediği ifade edildi. 27 yaşındaki golcünün yeni teknik direktörü Sarri’nin gözüne girmeye çalıştığı ve forma istediği vurgulandı.