Vedat Muriç açıkladı! 'Fenerbahçe...'

Fenerbahçe'nin transfer etmek için çaba gösterdiği Kosovalı golcü Vedat Muriç Lazio'da kalacağını açıkladı.

01 Ağustos 2021 Pazar - 12:13
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Fenerbahçe ile adı anılan Vedat Muriqi için Lazio kararını verdi. İtalya basınında yer alan haberde, Muriqi ve Lazio’nun şu anda ayrılık olsa bile Türkiye ihtimalinin bulunmadığını ifade edildi.
 
Lazio’da Lotito’nun 20 milyon euroya yakın yatırım yapılan Muriqi’yi Türkiye’ye geri yollamaya sıcak bakmadığı ve oyuncunun kazanılmasını istediği aktarıldı. Kosovalı forvetin de Lazio’da kalmak istediği ifade edildi. 27 yaşındaki golcünün yeni teknik direktörü Sarri’nin gözüne girmeye çalıştığı ve forma istediği vurgulandı.
 
Muriqi’nin sadece İtalya’da başka bir takıma kiraya verilebileceği bildirildi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelen deneyimli forvetin ise Fenerbahçe için gelmediği ve geri dönüş durumunun bulunmadığı dile getirildi. (Skorer)

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Etiketler: vedat muriç fenerbahçe
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