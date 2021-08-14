Vedat Muriç derken Fenerbahçe'den Caicedo hamlesi

Transfer çalışmalarını sessiz ve derinden sürdüren Fenerbahçe'nin bir numaralı hedefi olan forvet transferinde yeni bir isim masaya geldi: Felipe Caicedo.

Sarı-lacivertlilerin Vedat Muriqi ile ilgili görüşmelerde bulunduğu Lazio , Kosovalı golcünün yerine sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Ekvadorlu forveti önerdi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Muriqi'yi kadroda tutmak istediğini yönetime bildiren Maurizio Sarri, 32 yaşındaki Caicedo'nun ise ayrılabileceğini iletti.

4 YILDIR LAZIO FORMASI GİYİYOR