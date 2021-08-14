Vedat Muriç derken Fenerbahçe'den Caicedo hamlesi

Vedat Muriç'i transfer etmesi beklenen Fenerbahçe'nin Lazio'dan Caicedo'yu kadrosuna katacağı ortaya çıktı.

14 Ağustos 2021 Cumartesi - 12:25
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Transfer çalışmalarını sessiz ve derinden sürdüren Fenerbahçe'nin bir numaralı hedefi olan forvet transferinde yeni bir isim masaya geldi: Felipe Caicedo.
 
Sarı-lacivertlilerin Vedat Muriqi ile ilgili görüşmelerde bulunduğu Lazio, Kosovalı golcünün yerine sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Ekvadorlu forveti önerdi.
 
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Muriqi'yi kadroda tutmak istediğini yönetime bildiren Maurizio Sarri, 32 yaşındaki Caicedo'nun ise ayrılabileceğini iletti.
 
4 YILDIR LAZIO FORMASI GİYİYOR
 
2017'de 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer olan tecrübeli golcü, İtalya'da 139 maça çıkarken 33 gol ve 15 asistlik performans sergiledi. Caicedo daha önce Basel, Manchester City, Lokomotiv Moskova, Espanyol ve Sporting'de de oynadı.

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Etiketler: Caicedo fenerbahçe
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