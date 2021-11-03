Vedat Muriç hakkında bomba iddia! Sarri...

İnzaghi'den sonra Sarri'nin de gözüne giremeyen Vedat Muriç ocak ayında Lazio'dan ayrılacak.

03 Kasım 2021 Çarşamba - 7:51
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Süper Lig'de Çaykur Rizespor'daki performansıyla Fenerbahçe'ye kadar transfer olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi, Sarı Lacivertlilerde attığı 17 golle dikkatleri üzerine çekti. Lazio, Muriqi için Fenerbahçe 17.5 milyon Euro ödedi ve Kosovalı golcünün transferini tamamladı.
 
Lazio'da bekleneni veremeyen Vedat Muriqi başkent ekibinde gözden düştü. Simeone Inzaghi yönetiminde forma şansı bulmakta zorlanan Vedat Muriqi, Sarri'nin de gözüne giremedi.
 
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Maurizio Sarri, Vedat Muriqi'yi kadroda düşünmüyor. Başkan Lotito ile ilerleyen günlerde bir araya gelecek Sarri'nin kadroda düşünmediği isimleri listelediği ve başkana ileteceği iddia edildi.
 
İtalyan basını Vedat Muriqi için Fenerbahçe'nin de devrede olduğunu iddia etse de Corriere dello Sport'taki haberin detayında Sarı Lacivertlilerin Vedat için bir girişimde bulunmayacağı aktarıldı.
 
2020-2021 sezonunu başında 17.5 milyon Euro + bonuslar karşılığnda Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi başkent ekibinde 43 karşılaşmaya çıktı. Kosovalı golcü 43 maçta 2 gol kaydederken asist katkısında bulunamadı. (Skorer)

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Etiketler: vedat muriç sarri lazio
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