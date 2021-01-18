Vedat Muriç'in de gözü Mesut Özil transferindeydi

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muric, Mesut Özil transferini yakından takip etti.

18 Ocak 2021 Pazartesi - 10:23
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Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi'nin eşi Edibe Muriqi, Mesut Özil'in İstanbul'a iniş yaptığı esnada Kosovalı golcünün yaşanan gelişmeleri televizyondan takip ettiği bir anı paylaştı.
 
Edibe Muriqi, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinin sinyalini verdiği "Gel Gündüzle Gece Olalım..." paylaşımına atıfta bulunarak aynı şarkının sözlerini paylaşımına ekledi.
 
Vedat Muriqi'nin Mesut Özil'in gelişini canlı yayında izlediği o an sosyal medyada gecenin en fazla konuşulan karelerinden biri oldu.
 

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Etiketler: vedat muric mesut özil
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