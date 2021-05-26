Vedat Muriç'in eşi Edibe Muriç transfer ateşini yaktı! Yıldız golcü...

26 Mayıs 2021 Çarşamba - 9:10
Spor Toto Süper Lig'de 2020-21 sezonunu beklentilerin uzağında tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezonun kadrosu için transfer çalışmaları teknik patron Emre Belözoğlu liderliğinde başladı.
VEDAT MURİÇ FENERBAHÇE'YE DÖNMEK İSTİYOR
Geçtiğimiz sezon forvet hattından istediği katkıyı alamayan sarı lacivertli ekip, önümüzdeki sezon bu bölgeyi eski oyuncusu Vedat Muriqi ile güçlendirmeyi hedefliyor. Lazio
'da bekleneni veremeyen Kosovalı oyuncu, Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe'de teknik patron Emre Belözoğlu'nun şu an için herhangi bir temsilcisi bulunmayan Vedat Muriqi ile doğrudan iletişim kurduğu ve taraflar arasında görüşmelerin başladığı kaydediliyor.
2019-2020 sezonun sonunda Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'nin eşi Edibe Muriqi'nin Instagram
hikayesi Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı. Edibe Muriqi, Lazio'da şans bulamayan Kosovalı futbolcuyu tekrar Fenerbahçe'de görmek isteyen taraftarlara şu sözlerle yanıt verdi: "Durmadan, bıkmadan, vazgeçmeden sürekli mesaj atıyorsunuz. İnşallah bir gün 'Dİleğimiz' gerçek olur. Teşekkürler"
Edibe Muriqi ayrıca kendisine bir gün içinde Fenerbahçe taraftarından gelen tüm mesajları paylaştı.
VEDAT MURİÇ SADECE 2 GOL 1 ASİST YAPABİLDİ
27 yaşındaki deneyimli oyuncu, 17 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Lazio'da büyük hayalkırıklığı yaşadı. Kosovalı forvet, İtalyan devinde süre aldığı 34 resmi maçta yalnızca 2 gol ve 1 asist üretebildi.
Vedat Muriqi'yi yeni sezonda takımda düşünmeyen Lazio yönetimi, tecrübeli golcüyü bonservis bedeli karşılığında elinden çıkaramasa da kiralama formülüyle maddi yükünü azaltmayı hedefliyor. Vedat Muriqi'nin Lazio ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
FENERBAHÇE'DE PATLAMA!
Vedat Muriqi, Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 36 resmi maça 17 gol ve 7 asist sığdırmıştı.
SAMATTA THİAM CİSSE BİR VEDAT ETMEDİ
Fenerbahçe'de Mame Thiam, Mbwana Samatta ve Papiss Cisse'den oluşan forvet hattı geride bıraktığımız sezonda toplamda 19 gol üretebilmişti. Emre Belözoğlu'nun gelişi ile en ileride görev alan Enner Valencia ise tek başına 13 gol üreterek bu anlamda takımın en skorer
ismi olmayı başarmıştı. Sarı lacivertli ekipte Mame Thiam ve Papiss Cisse ile yeni sezonda yola edilmemesine kesin gözüyle bakılırken, yönetim Mbwana Samatta'nın zorunlu satın alma opsiyonunu kullanmamak adına formül arayışında.
AL OZAN TUFAN'I VER VEDAT MURİÇ'İ İDDİASI
Fenerbahçe yönetiminin, her fırsatta yurt dışında oynamak istediğini açıklayan Ozan Tufan'ın sözleşmesine 20 milyon euro serbest kalma maddesini koyduğu ve İngiltere
başta olmak üzere birçok Avrupa
kulübünün peşinde olduğu milli futbolcu için İtalyan kulübü Lazio'dan yönetime ciddi bir teklif geldiği öne sürülmüştü.
Fenerbahçe yönetiminin ise Vedat Muriqi'yi yeniden takıma getirmek ve oynatmak için harekete geçtiği kaydedilmişti.
İtalyan devinin, 17.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den satın aldıkları Vedat Muriqi için Ozan Tufan karşılığında sarı lacivertli kulübe 3 ana teklifte bulunduğu öne sürülmüştü.
1- Ozan Tufan'ın bonservisine karşılık 5 milyon euro nakit para + Vedat Muriqi'nin bonservisi.
2- Ozan Tufan'ın bonservisi için 15 milyon euro nakit para + Vedat Muriqi'yi bir seneliğine bedelsiz olarak kiralama.
3- Ozan Tufan'ın bonservisi için 16 milyon euro nakit para ve Vedat Muriqi'nin kiralanması için yıllık 2.5 milyon euro para almak.