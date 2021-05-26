Vedat Muriç'in eşi Edibe Muriç transfer ateşini yaktı! Yıldız golcü...

VEDAT MURİÇ SADECE 2 GOL 1 ASİST YAPABİLDİ





27 yaşındaki deneyimli oyuncu, 17 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Lazio'da büyük hayalkırıklığı yaşadı. Kosovalı forvet, İtalyan devinde süre aldığı 34 resmi maçta yalnızca 2 gol ve 1 asist üretebildi.

Vedat Muriqi'yi yeni sezonda takımda düşünmeyen Lazio yönetimi, tecrübeli golcüyü bonservis bedeli karşılığında elinden çıkaramasa da kiralama formülüyle maddi yükünü azaltmayı hedefliyor. Vedat Muriqi'nin Lazio ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



FENERBAHÇE'DE PATLAMA!



Vedat Muriqi, Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 36 resmi maça 17 gol ve 7 asist sığdırmıştı. SAMATTA THİAM CİSSE BİR VEDAT ETMEDİ





AL OZAN TUFAN'I VER VEDAT MURİÇ'İ İDDİASI





Fenerbahçe yönetiminin ise Vedat Muriqi'yi yeniden takıma getirmek ve oynatmak için harekete geçtiği kaydedilmişti.



1- Ozan Tufan'ın bonservisine karşılık 5 milyon euro nakit para + Vedat Muriqi'nin bonservisi. 2- Ozan Tufan'ın bonservisi için 15 milyon euro nakit para + Vedat Muriqi'yi bir seneliğine bedelsiz olarak kiralama.



3- Ozan Tufan'ın bonservisi için 16 milyon euro nakit para ve Vedat Muriqi'nin kiralanması için yıllık 2.5 milyon euro para almak. İtalyan devinin, 17.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den satın aldıkları Vedat Muriqi için Ozan Tufan karşılığında sarı lacivertli kulübe 3 ana teklifte bulunduğu öne sürülmüştü. Fenerbahçe yönetiminin, her fırsatta yurt dışında oynamak istediğini açıklayan Ozan Tufan'ın sözleşmesine 20 milyon euro serbest kalma maddesini koyduğu ve İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün peşinde olduğu milli futbolcu için İtalyan kulübü Lazio'dan yönetime ciddi bir teklif geldiği öne sürülmüştü. Fenerbahçe'de Mame Thiam, Mbwana Samatta ve Papiss Cisse'den oluşan forvet hattı geride bıraktığımız sezonda toplamda 19 gol üretebilmişti. Emre Belözoğlu'nun gelişi ile en ileride görev alan Enner Valencia ise tek başına 13 gol üreterek bu anlamda takımın en skorer ismi olmayı başarmıştı. Sarı lacivertli ekipte Mame Thiam ve Papiss Cisse ile yeni sezonda yola edilmemesine kesin gözüyle bakılırken, yönetim Mbwana Samatta'nın zorunlu satın alma opsiyonunu kullanmamak adına formül arayışında.

Edibe Muriqi ayrıca kendisine bir gün içinde Fenerbahçe taraftarından gelen tüm mesajları paylaştı.