Vedat Muriç olay oldu! Yönetimle hocanın arasına girdi Lazio karıştı

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio 'da 23 Aralık 2020 tarihinde Milan karşısında deplasmanda alınan 3-2'lik mağlubiyetin yankıları sürüyor.



Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra henüz Lazio'da beklenen seviyeye ulaşamayan Vedat Muriqi'nin Milan maçının ilk yarısında skor 2-1 Lazio aleyhine iken Carlos Joaquin Correa'nın yerine oyun a dahil olması Çizme'de yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Lazioyu karıştıran iddia Yönetimin Vedat Muriqi kararı ülkede olay oldu...



NEDEN VEDAT MURIQI OYUNA ALINDI?

Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin hücum hattında yaptığı değişikliklerde ilk tercihi olan Felipe Caicedo'nun Milan maçında süre alamaması ve yerine Kosovalı forvetin hamle oyuncusu olarak erken dakikalarda sahaya sürülmesi ülkede gündem oldu.

Simone Inzaghi, Milan mücadelesinin ardından yaptığı açıklamada, Felipe Caicedo'nun yalnızca birkaç gün önce Napoli ile oynanan maça ilk 11'de başladığı için yorgun olduğunu öne sürerek Vedat Muriqi'yi tercih ettiğini söyledi.

YÖNETİMİN KARARI İDDİASI OLAY OLDU

Ekvadorlu oyuncu ise gecenin ilerleyen saatlerinde gazetecilere verdiği demeçte, kendisini iyi ve hazır hissettiğini ifade ederek hocası Simone Inzaghi'nin kendisiyle ilgili yaptığı "yorgundu" demecini taca çıkardı.

Il Messaggero'nun iddiasına göre; Milan maçında Simone Inzaghi'nin Felipe Caicedo yerine Vedat Muriqi'yi oyuna sürmesi teknik heyetin değil kulüp yönetiminin kararıydı. Yönetimin, sportif kararlara doğrudan etki ettiği iddiası ülkede olay oldu.