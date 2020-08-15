Vedat Muriç satılıyor

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, bir kez daha TFF’nin harcama limiti kararını aşamadı. Konuyu bir üst kurula taşıyan Sarı-Lacivertliler, burada da ret yedi. 177.5 milyon TL olan miktarın artırılması konusunda her türlü hukuki hakkını kullanmakta kararlı olan yönetimin, yeni kaynak yaratmak adına eldeki oyuncuları satabileceği konuşuluyor. Bu doğrultuda da akla gelen ilk isim şu an için Vedat Muriç.

Geçen sezonun başında Çaykur Rizespor ’dan alınan Kosovalı golcünün peşine Avrupa ’nın devleri düşmüştü. Özellikle İtalyan ekibi Lazio , Vedat için en istekli kulüp görüntüsündeydi. Yıldız oyuncu için soluğu İstanbul ’da alan İtalyan ekibinin yöneticilerinin teklifinin 16 milyon Euro artı 2 milyon Euro bonuslar olduğu bildirilmişti. Fenerbahçe’nin, Muriç için 20 milyon Euro’nun üzerinde bir rakam talep ettiği, ancak toplamdaki 18 milyon Euro’luk teklife de kayıtsız kalamayacağı konuşuluyor.

Takımdan yine indirim isteniyor

Vedat’ın satılması durumunda da bunun harcama limitine katkısının 222.5 milyon TL olacağı bildirildi. Bu arada ekonomik anlamda her kulüp gibi sıkıntılar çeken Fenerbahçe, koronavirüs döneminde oyuncularından geri dönüşü olmadan yüzde 15 indirim talep etmişti. Futbolcuların bu durumu anlayışla karşıladığı öğrenilirken, Sarı-Lacivertli yönetimin bu kez limit sıkıntısı sebebiyle özellikle alınan maaşla orantılı olarak daha büyük indirim talebinde bulunduğu bildirildi. Ancak bu indirime oyuncuların çok da sıcak bakmadığı konuşuluyor.