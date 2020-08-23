Vedat Muriqi transferinde flaş gelişme! Lazio ve Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İki kulüp yarın resmi bir görüşme gerçekleştirecek. Vedat Muriqi ise Lazio ile her konuda anlaşmaya vardı.

23 Ağustos 2020 Pazar - 23:17
İLGİLİ HABERLER
Barcelona'da Pjanic şoku! Corona virüs testi pozitif... PSG - Bayern Münih: 0 - 1 Jose Sosa'dan açıklama! Fenerbahçe ve Trabzonspor... Galatasaray İsmaila Coulibaly için anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan transfer itirafı!

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe ile Lazio, yarın gün içerisinde Vedat Muriqi transferi için resmi bir görüşme yapacak.
 
Lazio ile anlaşmaya varan Vedat Muriqi, görüşmenin olumlu sonuçlanması halinde İtalya'ya gidecek ve yıllık 2,5 milyon Euro'dan 5 yıllık imza atacak.
 
İTALYA BASINI TRANSFERİ DUYURMUŞTU
 
Il Messaggero'nun haberine göre, Muriqi transferi birkaç gün içinde tamamlanacak.
 
Lazio Başkanı Claudio Lotito ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un video görüşmesi yaptığı ve transferin son detaylarını görüştüğü belirtildi.
 
"Birkaç gün içinde sözleşme imzalanıyor"
 
Haberin detaylarında "Lazio, Vedat Muriqi için Fenerbahçe'ye 14.5 milyon euro net bonservis ödemesi yapacak. Ayrıca, 3 milyon euro da bonuslar olacak. Bonuslar içinde goller, forma giydiği maçlar ve başarılar yer alacak. Vedat Muriqi, birkaç gün içinde Roma'ya geçerek Lazio ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak." denildi.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'de ayrılıklar yolda! Transfer bombaları sonrası... Fenerbahçe'de ayrılıklar yolda! Transfer bombaları sonrası...
Korkulan oldu! Yıldız futbolcuların Yunanistan dönüşü...Korkulan oldu! Yıldız futbolcuların Yunanistan dönüşü... Barcelona'da bir devir sona eriyor! Herkes Messi derken...Barcelona'da bir devir sona eriyor! Herkes Messi derken... Yine futbol dışı bir olayla gündemde! Luka Jovic ve hamile sevgilisi...Yine futbol dışı bir olayla gündemde! Luka Jovic ve hamile sevgilisi...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.